Театр Качалова закупит авиабилеты на 1,5 млн рублей для поездки в Москву

На портале госзакупок опубликован тендер: театр имени Качалова планирует приобрести авиабилеты на сумму 1,5 млн рублей. Речь идёт о поездке в Москву и обратно в сентябре 2025 года.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен забронировать и оформить 38 авиабилетов по маршрутам Казань — Москва и Москва — Казань. Все билеты распределены по трём категориям:

11 билетов экономкласса: вылет в Казань — 18 сентября, обратно — 22 сентября;

25 билетов экономкласса: вылет в Казань — 19 сентября, обратно — 22 сентября;

2 билета бизнес-класса: вылет в Казань — 19 сентября, обратно — 22 сентября.

Средства на билеты выделяются из бюджета учреждения культуры. Цель поездки не уточняется, однако, как правило, речь идёт об участии труппы в гастрольных выступлениях или фестивалях.