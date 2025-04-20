Театр Качалова закупит авиабилеты на 1,5 млн рублей для поездки в Москву
pxhere.com
На портале госзакупок опубликован тендер: театр имени Качалова планирует приобрести авиабилеты на сумму 1,5 млн рублей. Речь идёт о поездке в Москву и обратно в сентябре 2025 года.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен забронировать и оформить 38 авиабилетов по маршрутам Казань — Москва и Москва — Казань. Все билеты распределены по трём категориям:
11 билетов экономкласса: вылет в Казань — 18 сентября, обратно — 22 сентября;
25 билетов экономкласса: вылет в Казань — 19 сентября, обратно — 22 сентября;
2 билета бизнес-класса: вылет в Казань — 19 сентября, обратно — 22 сентября.
Средства на билеты выделяются из бюджета учреждения культуры. Цель поездки не уточняется, однако, как правило, речь идёт об участии труппы в гастрольных выступлениях или фестивалях.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец