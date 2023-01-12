«Татэнерго» хочет реконструировать тепловые сети в Казани на 503,3 млн рублей

Реконструкция тепловых сетей в Казани оценивается предварительно в 503,3 миллиона рублей. Государственный контракт на эти работы открыло "Татэнерго", на сайте государственных закупок появились пять соответствующих тендеров.

Самый дорогой тендер - на реконструкцию тепловой сети №2 на улице Право-Булачной, здесь ремонт планируется провести в период с 25 июня по 31 августа, финансирование составит 135,3 млн рублей. Ремонт тепловых сетей на Сахарова и Химиков будет стоить 101,7 млн рублей – здесь ремонт хотят провести в сроки с 1 мая до 31 августа.

Среди других реализуемых проектов – реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на проспекте Ибрагимова или, например, на Энергетиков. Есть и другие тендеры, готовые к реализации.