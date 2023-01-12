Новости Казани
· Служба новостей

«Татэнерго» хочет реконструировать тепловые сети в Казани на 503,3 млн рублей

«Татэнерго» хочет реконструировать тепловые сети в Казани на 503,3 млн рублей

Фото: социальные сети

Реконструкция тепловых сетей в Казани оценивается предварительно в 503,3 миллиона рублей. Государственный контракт на эти работы открыло "Татэнерго", на сайте государственных закупок появились пять соответствующих тендеров.

Самый дорогой тендер - на реконструкцию тепловой сети №2 на улице Право-Булачной, здесь ремонт планируется провести в период с 25 июня по 31 августа, финансирование составит 135,3 млн рублей. Ремонт тепловых сетей на Сахарова и Химиков будет стоить 101,7 млн рублей – здесь ремонт хотят провести в сроки с 1 мая до 31 августа.

Среди других реализуемых проектов – реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на проспекте Ибрагимова или, например, на Энергетиков. Есть и другие тендеры, готовые к реализации.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

22 часа назад

Приказ ФСБ запретить выезд мужчинам из РФ с 9 января: в Кремле прокомментировали эту ситуацию

Новости России

день назад

В женском монастыре разразился сексуальный скандал: там детей водили к козам

Новости России

день назад

Казнить нельзя помиловать: украинские олигархи готовят покушение на президента Украины Владимира Зеленского

Новости России

день назад

Легендарный комбат "Востока" Ходаковский призвал не радоваться взятию Соледара

Полезное

3 дня назад

Льготную ипотеку продлили: зачем это сделали и кто от неё в выигрыше?

Профи - заиколог казань

Новости Казани

день назад

В татарстанском нацбатальоне "Алга" появился необычный боец, предупреждающий бойцов о посторонних

Новости России

17 часов назад

Не дожил до суда: в одиночной камере СИЗО нашли мертвым 16-летнего обвиняемого

Новости России

5 часов назад

Генерал "Армагеддон" Суровикин больше не будет командовать СВО: на его место назначен Герасимов
Новости Казани
2 часа назад

Наш человек: как уроженец Казани стал главным в зоне СВО - что известно о генерале Герасимове?

Наш человек: как уроженец Казани стал главным в зоне СВО - что известно о генерале Герасимове?

Новости мира

час назад

Тюремный медик завела роман с заключенным и сама попала за решетку

Новости мира

2 часа назад

До "последнего украинца" Западу осталось воевать совсем недолго

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане уже месяц разыскивают 34-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Новости России

4 часа назад

В Госдуме РФ сообщили о планах начать призыв в армию россиян до 30 лет весной этого года
В Казани открыли пункты приема живых новогодних елок, сосен, пихт и лапника

Новости России

12 часов назад

В Росздравнадзоре предупредили о возможных задержках поставок некоторых лекарств в аптеки страны

Новости России

16 часов назад

"Люди переживают тяжелые времена": Путин обратился к Правительству России

Новости мира

20 часов назад

Французский волонтер Адриан Боке, освещавший события на Донбассе, после покушения на него запросил политического убежища в РФ
Цена вопроса от 100 рублей: казанцам показали, где нужно закупать неочевидные подарки к Новому году