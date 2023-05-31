Новости Казани
· Служба новостей

Татарстану в этом году могут простить 7 миллиардов рублей бюджетных долгов

Татарстану в 2023 году могут простить 7 миллиардов рублей бюджетных долгов
Татарстану в этом году могут простить 7 миллиардов рублей бюджетных долгов

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин проинформировал, что есть возможность списания бюджету Татарстан 7 миллиардов бюджетных кредитов. Это возможно сделать в соответствии с механизмами развития инфраструктуры в регионах России.

По словам Гайзатуллина, решение правительства России позволяет избавить регионы от кредитной кабалы: госдолг региона уменьшается при условии, что реализация новых инфраструктурных проектов в нем привела к тому, что налоговые платежи начали расти.

В прошлом году по той же схеме в республике было списано 1,7 млрд рублей госдолга. Речь идет о кредитах, которые брались на стройку и подготовку к Универсиаде-2013 в Казани. Объем госдолга, который могу списать республике в ближайшие годы, составляет 73 млрд рублей.
Общий размер госдолга Татарстана на данный момент составляет 103,5 млрд рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Это ненормально и опасно для людей!": Роман Вильфанд предупредил Татарстан об опасных "аномальных волнах" с 31 мая

Гид по скидкам Казани

день назад

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани

дезинфекция от тараканов в жуковском

Новости Казани

день назад

В Казани судят бывшего начальника колонии, который заставлял зэков по ночам собирать пазлы

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

установка скрытой двери цена в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Стало известно, как в Казани работодатели поступают с сотрудниками, которые грозят уволиться

Новости Казани

21 час назад

В Казани в кровавой разборке был убит известный остеопат Расул Буранов

Новости Казани

23 часа назад

В Казани бизнесмен незаконно получил часть озера Кабан

Новости Казани

21 час назад

Генерал-майор ФСБ призвал Казань быть готовой к ударам украинских БПЛА

Новости Казани

день назад

В Татарстане задержана глава ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елена Прищепенко
Лонгриды
16 часов назад

Сценаристы Илья Петрухин и Олег Гольдфайн: «Наша героиня — это Данила Багров в женском обличье»

Сценаристы Илья Петрухин и Олег Гольдфайн: «Наша героиня — это Данила Багров в женском обличье»

Новости Казани

минуту назад

В Казани 4 июня из-за полумарафона ограничат движение по нескольким улицам

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы готовы на все: 14 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету

Новости Казани

16 минут назад

Татарстану в этом году могут простить 7 миллиардов рублей бюджетных долгов

Новости Казани

5 часов назад

В Казани будут судить педофила за насилие над несовершеннолетней
Миндортранс Татарстана хочет сделать Вознесенский тракт платным из-за дефицита бюджета
Новости Казани
день назад

Миндортранс Татарстана хочет сделать Вознесенский тракт платным из-за дефицита бюджета

Новости Казани

21 час назад

В Казани странная женщина показала голую грудь детям в окна художественной школы

Новости Казани

21 час назад

В Казани в этом году откроются четыре новые школы

Новости Казани

21 час назад

В Татарстане введено реверсивное движение на автотрассе М5
Призы на 1 500 000 рублей: казанцам раздают айфоны и макбуки за заказ продуктов
Интересное в Казани
6 дней назад

Призы на 1 500 000 рублей: казанцам раздают айфоны и макбуки за заказ продуктов