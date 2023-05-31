Татарстану в 2023 году могут простить 7 миллиардов рублей бюджетных долгов

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин проинформировал, что есть возможность списания бюджету Татарстан 7 миллиардов бюджетных кредитов. Это возможно сделать в соответствии с механизмами развития инфраструктуры в регионах России.

По словам Гайзатуллина, решение правительства России позволяет избавить регионы от кредитной кабалы: госдолг региона уменьшается при условии, что реализация новых инфраструктурных проектов в нем привела к тому, что налоговые платежи начали расти.

В прошлом году по той же схеме в республике было списано 1,7 млрд рублей госдолга. Речь идет о кредитах, которые брались на стройку и подготовку к Универсиаде-2013 в Казани. Объем госдолга, который могу списать республике в ближайшие годы, составляет 73 млрд рублей.

Общий размер госдолга Татарстана на данный момент составляет 103,5 млрд рублей.