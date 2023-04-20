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Татарстанский премьер-министр посоветовал муниципальным депутатам обняться и поговорить с зеркалом о развитии поселков

Татарстанский премьер-министр рекомендовал муниципальным депутатам обняться и поговорить о развитии поселков с зеркалом
Татарстанский премьер-министр посоветовал муниципальным депутатам обняться и поговорить с зеркалом о развитии поселков

Фото: открытые источники

Премьер-министр РТ Алексей Песошин посоветовал муниципальным депутатам почаще задавать вопрос о развитии поселков... зеркалу. Инициатива, по мнению главы республиканского правительства, должна проявляться на местах, ведь деньги на развитие инфраструктуры получат те, кто их просит. Те, кто не просит, не получают ничего.

Так Песошин отреагировал на заявление депутата Госсовета РТ Николая Рыбушкина, который поднял вопрос о программе развития поселков. По его словам, проблема назрела, ее поднимают и городские депутаты.

"Я бы вам порекомендовал обняться с депутатами муниципальных образований, подойти к зеркалу и еще раз задать этот вопрос", — заявил глава правительства РТ.

По словам Песошина, он подпишет и утвердит заявки муниципалитетов, которые убедят Минэкономики региона, что их предложения действительно эффективны.

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