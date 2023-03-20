Татарстанский депутат в ГД придумал, что сделать с немецким министром, заявившим о готовности арестовать Путина, если тот появится в Германии

Депутат ГД от Татарстана придумал, что сделать с немецким министром, который выразил желание арестовать Путина

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Олег Морозов придумал, что сделать с министром из Германии, который заявил о готовности арестовать российского президента Путина сразу, как только тот появится в Германии.

Морозов предложил объявить в розыск и арестовать главу Минюста ФРГ Марко Бушмана.

"Правильно ли я понимаю, что подобные заявления министра делают его потенциально преступником по нашему законодательству? Так как это прямая угроза личной безопасности главе российского государства", - написал Морозов в своем телеграм-канале.

По словам Морозова, Бушмана следует теперь срочно объявить в розыск и потребовать у дружественных РФ стран выдать его сразу, как только господин Бушман созволит там объявиться.

