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Татарстанский депутат-доброволец Шарафиев возвращается домой после трех месяцев на передовой

Татарстанский депутат-доброволец Шарафиев возвращается домой после трех месяцев на передовой

Фото: соцсети

Депутат-доброволец из Татарстана Эдуард Шарафиев возвращается домой после трех месяцев на передовой. В зону СВО он отправился в ноябре 2022 года.

"Хочу сообщить, что контракт, который я заключил в прошлом году, завершился. И я вместе с земляками возвращаюсь в Казань. Скоро буду дома!!!", — написал Шарафиев в телеграм-канале.

Шарафиев служил во втором батальоне отдельной штурмовой бригады "Ветераны".

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