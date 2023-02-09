Татарстанский депутат-доброволец Шарафиев возвращается домой после трех месяцев на передовой

Депутат-доброволец из Татарстана Эдуард Шарафиев возвращается домой после трех месяцев на передовой. В зону СВО он отправился в ноябре 2022 года.

"Хочу сообщить, что контракт, который я заключил в прошлом году, завершился. И я вместе с земляками возвращаюсь в Казань. Скоро буду дома!!!", — написал Шарафиев в телеграм-канале.

Шарафиев служил во втором батальоне отдельной штурмовой бригады "Ветераны".