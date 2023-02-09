Татарстанские проститутки сильно обидели приехавшего в командировку сибиряка

Четверть миллиона рублей потерял 59-летний житель Новосибирска после "общения" с двумя проститутками в Альметьевске.

Сибиряк приехал в Татарстан по рабочим вопросам, в командировку. Поселился в отеле, поужинал в кафе, где и познакомился с двумя молодыми особами 25 и 28 лет от роду.

Новые подруги с удовольствием согласились продолжить знакомство, пошли в номер к мужчине. За ночь он заплатил им 50 тысяч рублей на двоих.

Утром проводив девушек, гость отправился по своим делам на такси. Когда пришло время платить за дорогу, он обнаружил пропажу с карты всех денег – 250 000 рублей. Девушки лишили его всех командировочных. Сейчас полиция разбирается в этой истории.