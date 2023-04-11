Для этого клиентам доступен уникальный калькулятор.

Предпринимателям предлагается ответить на ряд простых вопросов: в какой сфере работает компания, какие основные активы используются в бизнесе, есть ли кредиты и так далее. После бизнесмен пытается спрогнозировать, сколько денег он потеряет, если случится непредвиденное событие, например, пожар. А затем калькулятор выводит на экран рассчитанную по специальной методике сумму возможного убытка, которая включает ущерб имуществу, ответственность перед третьими лицами, перерыв в деятельности. Также предприниматели могут ознакомиться с реальными историями бизнесов и суммами полученных ими компенсаций по страховым случаям клиентов СберСтрахования.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбер в своих решениях опирается на последние тренды и удобство для клиентов. Онлайн-калькулятор — современный инструмент, который позволит предпринимателю оценить вызовы, которые могут возникнуть в непредвиденных ситуациях».