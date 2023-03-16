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Татарстанцы предпочли коньки горнолыжному спорту

Татарстанцы предпочли коньки горнолыжному спорту

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик на катках Казани, Набережных Челнов и горнолыжных склонах республики в течение зимнего сезона. Абоненты Tele2 в Татарстане использовали более 360 ТБ мобильного интернета, это на 14% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными этой зимой стали катки под открытым небом.

В зимнем сезоне 2022-2023 годов татарстанцы активно катались на коньках. На катках Казани абоненты Tele2 потратили более 140 ТБ и еще 60 ТБ в Набережных Челнах, при этом самыми востребованными оказались ледовые площадки под открытым небом, которые значительно обогнали крытые арены. Так, лидером по объему интернет-трафика стал каток «Центра хоккея на траве» с развитой инфраструктурой и анимационными программами на льду, здесь посетители использовали в зимний период более 37 ТБ. Вторым по популярности местом стала Дубравная, где каток располагался на лесных аллеях между деревьями, здесь клиенты оператора загрузили и скачали 23 ТБ. Третьей стала атмосферная и праздничная ледовая площадка на Черном озере, где трафик составил 21 ТБ. Из спортивных объектов самой востребованной стала «Татнефть Арена», здесь использовали почти 20 ТБ.

В Набережных Челнах абоненты Tele2 предпочли бесплатный каток «Азатлык», где посетители использовали около 38 ТБ мобильного интернета. Вторым по популярности стал центр «Медео», здесь скачали около 12 ТБ, третье место занял каток на Майдане, где показатель составил 6 ТБ.

Гости республиканских горнолыжных комплексов вместе использовали 160 ТБ. Лидером по традиции остается комплекс «Медная гора» в Кукморе, где многие впервые становятся на лыжи и сноуборд. Впечатления от катаний уместились в 60 ТБ интернета. На втором месте Федотово в Заинском районе, абоненты Tele2 скачали и загрузили здесь 34 ТБ, третью строчку поделили между собой лыжная трасса Балтаси и комплекс «Каскад», на каждом любители лыж использовали около 19 ТБ.

В результате на горнолыжных комплексах и катках татарстанцы израсходовали за зимний сезон 360 ТБ, что на 14% превышает показатели прошлого года. Объем трафика сопоставим с непрерывным видеофильмом продолжительностью в 20 лет. Для проведения сравнения оператор использовал данные зимних сезонов с 1 декабря по 12 марта 2021-2023 годов.

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