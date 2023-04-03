Новости Казани
· Ольга Созонова

Татарстанцы могут снять наличные на кассах магазинов сети «Впрок»

Татарстанцы могут снять наличные на кассах магазинов сети «Впрок»

unsplash.com

Сбер совместно с сетью магазинов «Впрок» запустили на территории республики Татарстан сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок.

Сервисом могут воспользоваться держатели карт платёжных систем MasterCard, Visa и МИР, эмитированных любым российским банком.

Клиенты могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, выдача наличных для клиентов Сбера осуществляется без комиссии. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой, выдаст покупателю наличные.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбербанк совместно с партнёрами, ставшими платёжными агентами банка, продолжает повышать доступность финансовых услуг. Снятие наличных на кассе удобно для клиентов тем, что не нужно искать банкомат, а для бизнеса – это дополнительное привлечение покупателей в торговую точку и повышение среднего чека. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих татарстанцев комфортнее».

Дмитрий Калачев, директор ООО «Торговый дом Впрок»:

«Возможность снятия наличных на кассе — это дополнительная услуга для наших покупателей. Мы рассчитываем на то, что она будет востребована и снимет лишние заботы, когда нужно найти наличные на проезд в общественном транспорте, дать денег ребенку на карманные расходы или, например, положить купюры в подарочный конверт. Конечно, это удобно и заметно экономит время».

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