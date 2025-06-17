Новости Казани
· 16+ · Служба новостей

Татарстан вложил в Голубые озера почти 650 млн

Подписаться на Дзен.канал

За последние несколько лет на благоустройство Голубых озер в Татарстане было потрачено 649,5 миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина.

В 2022 году на озеро было направлено 126 миллионов рублей. Основная часть этих средств пошла на укрепление берегов, оставшаяся сумма была потрачена на развитие общественных пространств.

В 2023 году на проект было выделено 5 миллионов рублей, которые использовали для создания комфортной городской среды. В 2024 году сумма составила 522 миллиона рублей, из которых основная часть была выделена из республиканского бюджета, а 4,5 миллиона поступили из федерального бюджета.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом

какое вещество в холодном тумане при травле

Не у нас

20 часов назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Не у нас

день назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

изготовление гардеробной на заказ в Москве

Не у нас

день назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

20 часов назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

23 часа назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Новости Казани

23 часа назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу
Новости Татарстана
22 часа назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

11 минут назад

После укусов клещей к медикам пришли 5,9 тыс. человек в Татарстане

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

Новости Татарстана

16 минут назад

Начальник ГЖИ РТ рассказал, что у жителей республики не текут крыши

Новости Татарстана

16 минут назад

Самолеты в Казань из Уфы и Махачкалы задержаны из-за угрозы атаки БПЛА
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
23 часа назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Новости Татарстана

21 минуту назад

В Балтасинском районе построят санаторий за 2 млрд рублей

Новости Казани

26 минут назад

Татарстан вложил в Голубые озера почти 650 млн

Новости Татарстана

19 часов назад

Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю