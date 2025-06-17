Татарстан вложил в Голубые озера почти 650 млн

За последние несколько лет на благоустройство Голубых озер в Татарстане было потрачено 649,5 миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина.

В 2022 году на озеро было направлено 126 миллионов рублей. Основная часть этих средств пошла на укрепление берегов, оставшаяся сумма была потрачена на развитие общественных пространств.

В 2023 году на проект было выделено 5 миллионов рублей, которые использовали для создания комфортной городской среды. В 2024 году сумма составила 522 миллиона рублей, из которых основная часть была выделена из республиканского бюджета, а 4,5 миллиона поступили из федерального бюджета.