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Татарстан попал в ТОП-20 в рейтинге регионов РФ по строительству жилья

Татарстан попал в ТОП-20 в рейтинге регионов РФ по строительству жилья и занял там предпоследнее место
Татарстан попал в ТОП-20 в рейтинге регионов РФ по строительству жилья

Фото: открытые источники

В прошлом году в России был побит рекорд по объемам ввода жилья - он вырос на 11% и превысил 102 миллиона квадратных метров. Издание РИА Новости решило выяснить, в каких регионах над вводом жилья работали наиболее активно, так получился ТОП-20 российских регионов, в котором Татарстан занял 18 место.

По итогам прошлого года, в Татарстане ввели 3 093 квадратных метра жилья.
Изменение объема введенного жилья в прошлом году составило 2,7%.

Наибольшее количество жилплощади появилось в Ленобласти. Далее идут Московская и Тюменская области.
А вот последнее место в России заняли Чукотский автономный округ, Еврейский автономный округ и Магаданская область.

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