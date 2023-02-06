Татарстан подготовился к приходу штамма коронавируса "Кракен"

Республика Татарстан подготовилась к приходу и распространению нового штамма коронавируса "Кракен". Об этом пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на Минздрав РТ и республиканское управление Роспотребнадзора.

В регионе, говорится в сообщении, есть все необходимое, чтобы эффективно бороться с новым штаммом инфекции. Госпитали функционируют, лекарства, оборудования медперсонал есть в полном объеме. В план лечения изменения не вносятся, они аналогичны ситуации с "омикроном".

В Татарстане на сегодня действуют ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Специалисты считают, что их достаточно и для профилактики "кракена". Новые и дополнительные меры вводить не планируется.

На сегодняшний день иммунная защита коронавирусной инфекции есть почти у каждого, кто проходил вакцинацию. Татарстанцам советуют соблюдать меры личной санитарной безопасности, ведь "кракен"более заразен, чем его предшественник "омикрон".

Что касается симптомов, то новый штамм можно отличить по температуре более 38 градусов, наличию насморка, трудостям с дыханием, болями в горле, мышцах, слабости и головной боли.

Общее самочувствие зараженных пациентов напоминает обострение бронхита, тяжелую простуду.