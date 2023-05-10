Татарстан оказался только на 21 месте в рейтинге регионов РФ по динамике роста зарплат

Республика Татарстан не попала в ТОП-20 российских регионов по динамике роста зарплат. В итоге регион оказался только на 21-м месте в России, сообщает "РИА Рейтинг", эксперты которого провели исследование рынка зарплат. За точку отсчета взяли зарплату в размере 100 тысяч рублей.

Подсчитано, что более 50% сотрудников в РТ будут зарабатывать такую сумму только через 9,1 года. 25% татарстанцев могут начать получать по 100 тысяч через 5,2 года. 75% сотрудников в Татарстане смогут достичь зарплаты в 100 тысяч рублей только через 12,8 года.

На первом месте в России по росту зарплат оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где 25% жителей уже получают по 100 тысяч, а 50% начнут получать ее в течение 2,7 года

В топе также Чукотка и Магаданская область.

А в аутсайдерах в конце списка оказались Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария.