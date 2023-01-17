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Татарстан начал терять позиции в рейтинге наиболее устойчивых регионов России

Татарстан начал терять позиции в рейтинге наиболее устойчивых регионов России

Фото: mon.tatarstan.ru

Республика Татарстан начала терять свои позиции в федеральном рейтинге наиболее устойчивых регионов России. Так, РТ опустилась на 18-ю строчку рейтинга лидеров социально-экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2022 гда. Ранее Татарстан занимал 17-е место.

По данным "Известий", исследование провел фонд развития граждснкого общества. Лидерами по-прежнему остаются ЯНАО и Ненецский автономные округа.

В первую десятку вошла также Чукотка, Сахалинская область, Москва и ХМАО (поделили пятое место), Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и Коми.

При исследовании учитывались средняя зарплата в регионе, уровень социального благполучия - отношение зарплаты к минимальной стоимости жизни), а также региональный продкут на душу населения.

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