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Татарстан может получить 675 миллионов рублей на благоустройство восьми населенных пунктов

Татарстан может получить 675 миллионов рублей для благоустройства 7 городов и Свияжска
Татарстан может получить 675 миллионов рублей на благоустройство восьми населенных пунктов

В 2023 году Татарстан подал сразу восемь заявок на Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Если удастся победить, то республике выделят 675 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов. В список попали Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Нурлат, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши и село Свияжск.

Отметим, что Свияжск впервые за всю историю конкурса вносится в заявку. Для него проводилось специальное исследование, в ходе которого выявили большое количество проблем. Среди них — сложности с транспортной доступностью до острова, оказание медицинской помощи, проблемы с гигиеной и питанием.

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