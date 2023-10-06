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· Полина Модестова

Татарстан может многое предложить: Путин заявил, что вся Россия гордится Казанью

Путин отметил гордость России за Казань и ее развитие
Татарстан может многое предложить: Путин заявил, что вся Россия гордится Казанью

pixabay

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что Россия гордится Казанью и тем, как город развивается. Он обратил внимание на то, что этот визит был не просто ознакомительным, но и деловым.

Как отмечает Владимир Путин, Татарстан может многое предложить партнерам. Он также подчеркнул, что на данный момент развитие межрегиональных связей между странами идет очень хорошими темпами.

Президент добавил, что большое количество регионов России и Узбекистана имеют прямые связи и контакты. Коллеги на региональном уровне вносят заметный, существенный вклад в развитие межгосударственных отношений, передает ТАСС.

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