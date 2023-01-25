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Татьяны составляют 5% от женской базы Tele2

Татьяны составляют 5% от женской базы Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, специально к Татьяниному дню (Дню студента) проанализировал представленность этого имени в своей клиентской базе. Оно оказалось одним из самых распространенных в сети Tele2 – его носят почти 1,5 млн клиенток.

Tele2 посчитала, что в сети оператора 1 451 370 женщин с именем Татьяна. Это составляет примерно 5% от женской базы Tele2. При этом средний возраст носительницы этого имени – 49 лет.

При оценке представленности этого имени в разных возвратных группах заметно, что оно более популярно у старших поколений. Большая часть Татьян в сети Tele2 попадает в группы старше 61 года и 41-50 лет – по 26%. У клиенток в группах 31-40 лет и 51-60 лет имя Татьяна встречается чуть реже – на него приходится 23% и 19% соответственно от всех Татьян в сети Tele2. А вот девушек по имени Таня студенческого возраста совсем мало – всего около 1,3%. В категории молодых от 24 до 30 лет – примерно 4,6% Татьян в сети Tele2.

Вывод, что это имя чаще встречается среди представительниц старшего поколения в абонентской базе Tele2, коррелируется с данными других исследований. Например, согласно заключению компании «Меркатор», имя Татьяна было на первом месте по популярности в столице в 1950-е годы, и на третьем – в 60-е.

Tele2 также проанализировала, в каких городах больше всего клиенток с именем Татьяна студенческого возраста (17-23 года). Ими оказались Москва, Челябинск, Иркутск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Оператор составил рейтинг регионов-лидеров, где Татьяны занимают наибольшую долю от женской базы Tele2. Лидером стала Мордовия с долей 9%. Еще четыре региона, где больше всего клиенток Татьян – это Брянская (8,3%), Тамбовская (8,2%) области, а также Тульская и Рязанская области с одинаковыми долями по 8,1%.

Ко Дню студента Tele2 проанализировала объем мобильного трафика, который скачивают студенты в ведущих вузах страны. Самым «качающим» оказался Новосибирский государственный университет, на втором месте Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Третьим в рейтинге стал Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. Четвертую строчку занимает Томский государственный университет, а пятую Казанский (Приволжский) государственный университет.

Tele2 реализует стипендиальную программу с вузами России. Талантливые студенты могут претендовать на именную стипендию оператора. Учащиеся могут стать ее участниками вне зависимости от курса, направления, формы обучения и успеваемости. Соискателям необходимо заполнить заявку, выбрать предлагаемую Tele2 проекта и защитить свою работу. Сайт стипендиальной программы Tele2 доступен по ссылке.

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