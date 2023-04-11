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Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2

Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил, что общие пакеты операторских услуг наиболее популярны у бизнеса в сфере розничной торговли – 24% клиентов «Моя команда» ведут этот бизнес. Преимущественно такой формат тарифного плана используют компании, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и малый бизнес – это 80% клиентов «Моя команда» в Татарстане.

Tele2 проанализировала профиль потребления абонентов тарифа «Моя команда» в Татарстане: компания определила, каким бизнес-клиентам наиболее удобно пользоваться общим пакетом минут, гигабайтов и SMS. Такой тарифный план популярен у малого и среднего бизнеса – для крупных компаний чаще необходима разработка индивидуальных решений с учетом особенностей бизнеса. Tele2 подсчитала, что в среднем на каждого B2B-клиента «Моей команды» в республике приходится 18 номеров – тариф наиболее распространен среди компаний, где работает до 20 человек. Этим можно объяснить и то, что крупную долю среди клиентов такого тарифного плана составляют индивидуальные предприниматели и малый бизнес – 80%.

Tele2 в 2019 году запустила тариф «Моя команда», главное преимущество которого – общий пакет минут, гигабайтов и SMS для бизнес-клиентов. Корпоративные клиенты могут самостоятельно настраивать объемы услуг между сотрудниками своей компании и перераспределять их в зависимости от задач и расходов каждого.

Tele2 отмечает, что подключиться к тарифу «Моя команда» могут клиенты-владельцы бизнеса в разных сферах. Но наиболее востребован такой тарифный план у компаний, которые занимаются розничной торговлей – 24%, услугами – 17%, производством – 17%.

В 2022 году количество подключений к тарифу «Моя команда» в Татарстане выросло на 30% в сравнении с 2021 годом. В феврале этого года оператор запустил обновленную версию тарифного плана – теперь минимальная стоимость подключения стала ниже. Так, подключиться к «Моей команде» в Татарстане можно за 3000 рублей.

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