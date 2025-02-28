Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Фотограф: Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6015836/
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что некоторые специалисты из Москвы могут согласиться на переезд в Казань для работы в будущей школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Она также предположила, что помимо постоянных тренеров в школу будут приглашать известных наставников для краткосрочных консультаций. Это позволит им совмещать поездки с основной работой, передают «РИА Новости».
Ранее строительство школы Загитовой в Казани прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова.
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