Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что некоторые специалисты из Москвы могут согласиться на переезд в Казань для работы в будущей школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Она также предположила, что помимо постоянных тренеров в школу будут приглашать известных наставников для краткосрочных консультаций. Это позволит им совмещать поездки с основной работой, передают «РИА Новости».

Ранее строительство школы Загитовой в Казани прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова.