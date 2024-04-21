Талые воды подмыли дорогу к Голубым озерам в Казани

В Казани жителей и туристов предупредили об опасностях посещения Голубых озер. Дело в том, что дорогу к Малому Голубому и Проточному озерам подмыло во время весеннего паводка. Речь о подъезде с магистрали М-7. Сейчас он недоступен для движения транспорта.

Проблема образовалась из-за большого количества снега. Когда он начал таять — то дорожное полотно начало подмывать. Была нарушена подушка и асфальт что называется «поплыл».

До озер рекомендуют добираться по дороге, которая ведет к Крутушке. Правда, оттуда придется пройти пешком через лесной массив.

Рекомендовано пока посещать Большое Голубое озеро, путь к которому доступен, и территория там благоустроена.

Когда будут отремонтированы подъезды к озерам пока не сообщается.