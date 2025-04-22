Талибы* приедут на KazanForum

На международной площадке «Россия — исламский мир: KazanForum 2025», которая состоится в мае, ожидается прибытие официальных представителей Афганистана. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам Афганистана Замира Кабулова, ключевой темой повестки станет проект Трансафганской железной дороги, протяжённостью 573 километра. Об этом сообщает издание «Известия».

Как отмечается в публикации, решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность «Талибана»* открыло дополнительные возможности для геополитического взаимодействия в Центральной Азии. Россия вновь может включиться в крупные инфраструктурные инициативы, включая строительство железнодорожной линии через Афганистан и участие в проекте TAPI — газопроводе, соединяющем Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

Кроме того, новая транспортная инфраструктура может дать странам региона выход к важным морским маршрутам — в сторону Персидского залива и Индийского океана.

Кабулов сообщил, что Афганистан будет представлен в Казани на высоком уровне — как со стороны официальных властей, так и деловых кругов. Он подчеркнул, что страна обладает значительными природными ресурсами и важным географическим положением, что даёт ей шансы стать ключевым транзитным узлом между Россией, Центральной и Южной Азией.

Среди проектов, которые планируется обсудить на форуме, указаны направления Термез — Наибабад — Логар — Харлачи и Мазари-Шариф — Герат — Диларам — Кандагар — Чаман.

Также рассматривается перспектива реализации двух газовых маршрутов: оригинального TAPI и дополнительного проекта TAPI-2, который позволит транспортировать российское топливо. Кроме того, речь пойдёт о завершении строительства Камбаратинской ГЭС-1 и возможном участии РФ в энергосистеме ТУТАП — объединяющем Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.