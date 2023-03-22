"Такую возможность Он дает нам лишь раз в год": Муфтий Татарстана поздравил всех мусульман с наступающим Рамаданом
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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Текст обращения опубликован на сайте Духовного управления мусульман РТ.
"ИншаАллах, сегодня вечером мы совершим первый таравих-намаз, а завтра еще до появления первых лучей солнца завершим трапезу сухура и с искренними намерениями оздоровить и очистить свои тело и душу, с надеждами на милость и довольство Господа вступим в пост", — отметил Камиль хазрат.
Он отметил, что в действительности пост — это медресе богобоязненности, которое духовно воспитывает человека, учит побеждать свой нафс и жить, удерживаясь от грехов и стремясь к хорошим делам.
"Очень важно не упустить бесчисленные ценности Рамадана и успеть получить от него максимум пользы для своего сердца: читая Коран, посещая мечети, выстаивая ночи в намазах, раздавая садаку нуждающимся, наполняя свою жизнь добрыми поступками, — сказал муфтий. — В Рамадан награды за них по милости Аллаха увеличиваются многократно. Такую возможность Он дает нам лишь раз в год", - говорится в обращении муфтия.