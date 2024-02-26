Таксист скончался в ДТП с грузовиком в Казани

В Казани в ночное время на Мамадышском тракте произошла смертельная авария.

По предварительным данным грузовик, загруженный снегом, влетел в такси. Водитель такси планировал успеть проехать на красный сигнал светофора. По итогу Камаз влетел в легковушку. В результате столкновения, водитель такси получил серьезны травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые уже на месте происшествия констатировали смерть водителя легковушки.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей заявляют, что на выезде с улицы Аббасова образовался огромный сугроб, который нарушает видимость дороги для водителей из-за чего растет риск ДТП.

На данный момент обстоятельства происшествия уточняются.