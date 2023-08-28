Такого в новой истории Казани не было: рекордное количество детей идет в школу 1 сентября

В Казани 1 сентября за парты в школы сядет рекордное количество детей

В этом году 1 сентября в первый класс пойдут 20 тысяч детей - такая цифра является рекордной для города, сообщил начальник городского управления образования Ирек Ризванов на утреннем совещании в исполкоме.

Максимальное количество первых классов в городе - 15. Отмечается, что в Казани наблюдается нехватка учителей начальных классов. Всего же за парты 1 сентября 2023 года сядут 174 тысячи учеников. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в новой истории Казани такого еще не было.

Помимо этого, был достигнут рекорд и по количеству построенных за год школ - 1 сентября в Казани будут открыты четыре образовательных учреждения. Всего за пять лет в городе было построено 16 новых школ и дополнительных корпусов.