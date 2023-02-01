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Такое бывает раз в 50 тысяч лет: в Казани можно будет увидеть редкую зеленую комету

Такое бывает раз в 50 тысяч лет: в Казани можно будет увидеть редкую зеленую комету

Фото: kurer-sreda.ru

Редкую зеленую комету, которая приближается к Земле раз в 50 тысяч лет, можно будет увидеть в Казани. Хвостатая комета зеленого цвета С/2022 E3(ZTF) в ночь на 2 февраля окажется максимально близко к Земле – 42 миллиона километров.

Жители Казани смогут увидеть ее в телескоп или даже в бинокль, но только вдали от городских огней. Смотреть комету надо около Полярной звезды, самой яркой в созвездии Малой медведицы, - в 10 градусах от нее.

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