Такое бывает раз в 50 тысяч лет: в Казани можно будет увидеть редкую зеленую комету

Редкую зеленую комету, которая приближается к Земле раз в 50 тысяч лет, можно будет увидеть в Казани. Хвостатая комета зеленого цвета С/2022 E3(ZTF) в ночь на 2 февраля окажется максимально близко к Земле – 42 миллиона километров.

Жители Казани смогут увидеть ее в телескоп или даже в бинокль, но только вдали от городских огней. Смотреть комету надо около Полярной звезды, самой яркой в созвездии Малой медведицы, - в 10 градусах от нее.