Сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина задумал открыть в Татарстане маслоэкстракционный завод

Сын Марата Хуснуллина хочет открыть в Татарстане маслоэкстракционный завод

Принадлежащая сыну вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — Альберту Хуснуллину — компания "Чистополье" хочет построить маслоэкстракционный завод в Татарстане, сообщает "Ъ".

В состав агрохолдинга Альберта Хуснуллина входят 10 сельхозпредприятий в республике, включая 7 мясных и молочных ферм. Общая площадь сельхозугодий превышает 100 тысяч гектаров.

Теперь агрохолдинг решил рассмотреть возможности выхода на новый рынок. Уже начался подбор персонала - ищут главу службы по переработке масличных со знаниями в области технологии переработки подсолнечника, сои и рапса. Он и должен будет заниматься организацией работы нового завода, отмечает "Реальное время".

