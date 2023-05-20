В Казани после двух переносов сроков все-таки открылся аквапарк Baryonix

Сегодня, 20 мая, в Казани наконец-то открылся аквапарк Baryonix, который ранее дважды переносил сроки открытия. Аквапарк был закрыт на ремонт с декабря прошлого года. Об этом информирует "БО".

Как пишет издание, аквапарк сделал за сутки объявление.

"Друзья, то чего мы ждали все вместе, случится 20.05.2023! Аквапарк Baryonix вновь распахнет двери для гостей в 10:00!" — говорится в сообщении в одной из соцсетей аквапарка.

До 9 июля будет продлен срок действия ранее купленных билетов и абонементов.