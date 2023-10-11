Сумма инвестиций - 1,2 миллиарда: стало известно новое место портового элеватора в Казани

Стало известно новое место портового элеватора ГК «Красный Восток» в Казани

Появилась информация о том, где ГК «Красный Восток» будет хранить зерно после закрытия портового элеватора в Казани. Как сообщает «БИЗНЕС Online», агрохолдинг планирует построить новые элеваторы в свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре и селе Саконы. Сумма инвестиций - 1,2 миллиарда рублей.

Информацию об этом изданию подтвердил гендиректор КВ Адель Хайруллин. Он также заверил, что площадка в Казани продолжает работу и еженедельно один-два корабля и несколько вагонов зерна уходит с казанского портового элеватора. С его слов, до 2026 года он точно будет продолжать работать. Параллельно будет проводится и программа хранения зерна в Зеленодольском и Алексеевском районе.