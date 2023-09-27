Сумма будет распределена на все семь районов: Казань закупит противогололедный материал на эту зиму
Оксиния Самринова
На сайте госзакупок был опубликован документ, согласно которому власти Казани готовятся к закупке противогололедного материала на эту зиму. Обойдется он городу в 564,4 миллиона рублей. Эта сумма будет распределена на все семь районов Казани.
Из документов следует, что власти будут закупать многокомпонентный двухфазный, твердый и комбинированный противогололедный материал. Поставщику необходимо будет проверить качество реагентов, а также проверить наличие действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня.
Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани». Средства на закупку выделят из бюджета столицы Татарстана. Контракт будет действовать с момента заключения и до 31 мая 2024 года.