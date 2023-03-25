"Сумасшедший!": в Казани рабочий полез ремонтировать кровлю многоэтажки без страховки

В Казани рабочий отправился на ремонт крыши многоэтажного дома без страховки

В Казани простой рабочий стал героем дня после того, как очевидцы заметили его без страховки выполняющим работы на кровле многоэтажки. В сети появились многочисленные кадры такой работы. На них мужчина со спартанским спокойствием перемещается по крыше с длинными балками, балансируя.

Многие казанцы отметили, что только сумасшедший согласится на такую работу. Люди призывают найти руководителя этого бесстрашного "героя" и наказать за нарушение правил безопасности труда.