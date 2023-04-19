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"Судить меня будет только Всевышний": Верховный суд Татарстана дал вору в законе Рашиду Джамбульскому 18 лет тюрьмы

Верховный суд Татарстана дал вору в законе Рашиду Джамбульскому 18 лет колонии
"Судить меня будет только Всевышний": Верховный суд Татарстана дал вору в законе Рашиду Джамбульскому 18 лет тюрьмы

Фото: открытые источники

Накануне Верховный суд Татарстана вынес приговор известному в криминальных кругах России Рашиду Хачатряну - он же Рашид Джамбульский и Рашид Оренбургский.

Его обвинили в создании преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии - по "путинской" статье. Также ему вменялись мошенничество и вымогательство.

Следователи ситают, что вором в законе гражданин Джамбульский стал еще в 1997 году, был "коронован" в Москве.
Задержан он был в 2019 году в Казани. В Татарстане он создал ОПГ, которая "работала" по двум направлениям - одна группировка "кошмарила" предпринимателей и жителей Чистопольского и Алексеевского района, вторая - проводила аферы с квартирами, обманывая наследников.

В деле Рашида Джамбульского 13 преступных эпизодов.

Верховный суд РТ принял решение отправить вора в законе в колонию на 18 лет. Прокуратура просила о большем - 21 год. Также обсуждалась вероятность пожизненного наказания.

По мнению судей, Хачатрян действительно занимал высшее положение в преступном мире.
Обращаясь с последним словом, Джамбульский заявил, что не будет просить прощения, поскольку судить его "будет только Всевышний".

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