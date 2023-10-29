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· Алина Алмакаева

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре

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Никола Радмановац, защитник клуба "Балтика", высказал свое мнение о работе арбитров в матче против "Рубина" в рамках 13-го тура РПЛ. Результатом игры стало поражение калининградской команды со счетом 0:1.

Он отметил, что арбитр свистел на каждый минимальный контакт, на что не всегда было объективное основание. Сам игрок сомневается в понимании причины показанной ему желтой карточки.

Поражение "Балтики" пришло после пропущенного мяча в последние минуты игры. Валентин Вада, защищающий цвета "Рубина", вышедший на поле в качестве замены, смог точно отправить мяч в ворота с пенальти.

Команда Сергея Игнашевича, в свою очередь, упустила возможность заработать первый балл на выезде. В текущем сезоне они потерпели поражение во всех гостевых матчах.

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