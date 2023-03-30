Судебные приставы арестовали внедорожник народного артиста Башкирии и Татарстана Фидана Гафарова за долги

В Башкирии судебные приставы арестовали внедорожник народного артиста РТ и РБ Фидана Гафарова за долги

Судебные приставы-исполнители арестовали внедорожник Народного артиста Башкирии и Татарстана 75-летнего Фидана Гафарова за долги. Мужчина накопил почти полмиллиона долгов и неоплаченные штрафы, пишет Mash Batash.

Заработная плата артиста, по данным канала, составляет около 50 тысяч рублей месяц, и половина этой суммы по решению ФССП списывается с его счета для погашения долгов.

Сообщается, что 5 лет назад Гафаров взял кредит в банке на 600 тысяч, но потом возникли сложности с его возвратом.

Внедорожник Trailblazer был арестован в счет долга.

