Судьям упраздненного в Татарстане Конституционного суда назначили пожизненные пособия

Судьям Конституционного суда РТ, который будет упразднен, будут пожизненно выплачиваться ежемесячные пособия. Указ об этом подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно документу, все судьи будут сначала получать выходные пособия в связи с отставкой, а со следующего года их будут содержать уже пожизненно. Сумма выплат не уточняется. По закону об упразднении суда размер может составить от 80 до 85% зарплаты.

Деньги будут выделяться из бюджета Татарстана. Ежемесячные выплаты проиндексируются в установленные сроки.