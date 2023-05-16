В Казани суд отказался арестовать земли у моста Миллениум

Суд в Казани отказал в аресте земель у моста Миллениум
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Арбитражный суд Татарстана рассмотрел иск от исполкома города, власти требовали запретить Росреестру регистрировать участки вдоль моста и просили арестовать территории в Ново-Савиновском районе столицы РТ. Речь о недостроенных со времен подготовки к Универсиаде гостиницах-долгостроях.
Ответчиком по делу стала компания "Кварт".
Власти просили признать долгострои самовольной застройкой и требовали вынести решение о демонтаже за счет компании, а также взыскать по 25 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта.
Иск удовлетворен частично. Арбитраж решил запретить Росреестру регистрировать любые действия с указанными участками, но в аресте земель было отказано.