В Казани суд отказался арестовать земли у моста Миллениум

Арбитражный суд Татарстана рассмотрел иск от исполкома города, власти требовали запретить Росреестру регистрировать участки вдоль моста и просили арестовать территории в Ново-Савиновском районе столицы РТ. Речь о недостроенных со времен подготовки к Универсиаде гостиницах-долгостроях.

Ответчиком по делу стала компания "Кварт".

Власти просили признать долгострои самовольной застройкой и требовали вынести решение о демонтаже за счет компании, а также взыскать по 25 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Иск удовлетворен частично. Арбитраж решил запретить Росреестру регистрировать любые действия с указанными участками, но в аресте земель было отказано.