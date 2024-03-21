Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины

Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю Казани Радику Тагирову за убийство 31 пожилой женщины. Суд установил, что за период с марта 2011 года по октябрь 2012 года Тагиров совершил серию нападений, в результате которых погибли 31 пожилая женщина. Пишет ТАСС.

По результатам рассмотрения дела, Тагирову назначено пожизненное лишение свободы. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима.



По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, Тагиров сначала признал свою вину в совершенных преступлениях, но позднее заявил о фальсификации улик. Следователи установили, что убийства и разбойные нападения были совершены из корыстных побуждений. Прокуратура выступала за вынесение пожизненного приговора.