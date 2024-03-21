Новости Казани
· Артем Акчурин

Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины

Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины

mir24.tv

Подписаться в Telegram

Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю Казани Радику Тагирову за убийство 31 пожилой женщины. Суд установил, что за период с марта 2011 года по октябрь 2012 года Тагиров совершил серию нападений, в результате которых погибли 31 пожилая женщина. Пишет ТАСС.

По результатам рассмотрения дела, Тагирову назначено пожизненное лишение свободы. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, Тагиров сначала признал свою вину в совершенных преступлениях, но позднее заявил о фальсификации улик. Следователи установили, что убийства и разбойные нападения были совершены из корыстных побуждений. Прокуратура выступала за вынесение пожизненного приговора.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Интересное в Казани

4 часа назад

Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм

можно умереть от борщевика

Новости Казани

23 часа назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

ремонт сейфов в Москве

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Казани

день назад

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Новости Казани

день назад

«Городская клиническая больница №12» закрыла год с убытком в 21 миллион

Новости Татарстана

23 часа назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек

Новости Татарстана

день назад

Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию
Новости Татарстана
день назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

46 минут назад

Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины

Интересное в Казани

4 часа назад

Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм

Новости Татарстана

2 часа назад

Стройка участка М-12 Москва — Казань стоила почти триллион рублей

Новости Казани

3 часа назад

«Бахетле» в Дербышках выкупила транспортная компания
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на месяц ограничат движение по ул. Лейтенанта Красикова

Новости Татарстана

6 часов назад

Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга

Новости Казани

6 часов назад

«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» и стали вторыми
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха