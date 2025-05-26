Суд отправил в СИЗО иностранца за убийство бывшей жены на глазах у ребенка

Кировский суд Казани постановил заключить под стражу на два месяца 49-летнего Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство нескольких лиц. Следователь по особо важным делам Ислам Ахмадшин ходатайствовал о мере пресечения в виде ареста.

По его словам, уроженец Германии Мете Эцфел не признал вину, однако его причастность подтверждается свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами.

Сам обвиняемый потребовал присутствия представителя консульства Турции и сообщил о том, что у него нет адвоката по соглашению. Тем не менее, на суде его интересы защищал государственный адвокат.

Защитник настаивала на смягчении меры пресечения, отметив наличие у подзащитного недвижимости в регионе и хронических заболеваний.

Инцидент произошёл вечером: мужчина в порыве ревности ворвался в квартиру 35-летней Елены Рябиной с ножом, убил женщину и ранил её сына. После этого он несколько часов стоял на балконе, угрожая спрыгнуть. Позже полицейские задержали обвиняемого, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пишет KazanFirst.