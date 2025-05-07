Суд Казани запретил онлайн-продажу табака

В Казани суд поставил точку в деле о незаконной онлайн-торговле табачной продукцией. Вахитовский районный суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по РТ и запретил деятельность сайта, где предлагалась дистанционная продажа сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга интернета. На ресурсе размещалась информация о возможности доставки табака на дом, что противоречит действующему законодательству.

Согласно закону, розничная торговля табачными изделиями разрешена только в магазинах и павильонах. Любая дистанционная продажа — вне закона, напомнили в Роспотребнадзоре.

Суд признал информацию на сайте запрещённой к распространению на территории России и постановил ограничить доступ к ресурсу.