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Суд дал условный срок жительнице Татарстана, поломавшей сыну-младенцу руки и ногу

Жительница Татарстана, поломавшая шестимесячному сыну бедро и руки, получила условный срок
Суд дал условный срок жительнице Татарстана, поломавшей сыну-младенцу руки и ногу

Фото: открытые источники

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В Татарстане суд признал виновной мать из Камско-Устьинского района в причинении тяжкого вреда здоровью малыша. 21-летняя женщина летом прошлого года не раз избивала шестимесячного сына. Суд дал ей 2 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, информирует СКР РТ.

Прошлым летом мать избила ребенка так, что пришлось госпитализировать обоих в ДРКБ. Там, в палате нейрохирургии она снова побила ребенка металлическим бортиком кровати по ноге и сломала малышу бедро, но врачам ничего не сказала.

А через несколько дней она снова за плач отлупила ребенка так, что сломала оба предплечья. После такого мать просто покинула больницу.

Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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