Как сообщают ProGorodChelny, в связи с подготовкой к саммиту БРИКС, студенты КНИТУ-КХТИ оказались в сложной ситуации, связанной с возможным выселением из общежитий.

Уведомление о данных мерах распространилось в одном из родительских чатов, вызвав волну обсуждений и беспокойства среди студентов и их семей. В сообщении указано, что остаться в общежитии могут лишь те, кто предоставит обоснованные причины для своего пребывания.

На данный момент информация о компенсации за возможные неиспользованные дни проживания отсутствует, что добавляет дополнительные вопросы и неопределенность для студентов, которые сейчас сталкиваются с необходимостью искать альтернативные варианты проживания.

Стоит отметить, что ситуация не уникальна для КНИТУ-КХТИ. Ранее подобные меры были приняты в других учебных заведениях, таких как КФУ, КНИТУ-КАИ и КГЭУ. В условиях подготовки к международному мероприятию важность соблюдения порядка и безопасности становится очевидной, однако, необходимо учитывать интересы студентов, оказавшихся в этой трудной ситуации