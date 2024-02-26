Студентов казанских вузов приглашают пройти стажировку в мэрии города

В столице Татарстана начался процесс отбора кандидатов для прохождения стажировки в администрации города. Об этом сообщила глава управления кадровой политики Ирина Бочкова. В этом году открывается уже третья возможность присоединиться к стажировке.





По ее словам, молодежь привлекает возможность приобрести опыт и работать в дружном коллективе не менее, чем высокая заработная плата. Возможность испытать себя в служении обществу и городу.На этот раз в программу стажировки будут приняты 30 участников. Однако уже поступило более 70 заявок. Среди претендентов, студенты 17 образовательных учреждений, включая университеты и колледжи. Лидером по количеству заявок оказался Казанский федеральный университет.

Бочкова отметила, в прошлом году приходилось бороться за место в стажировке каждому из четырех конкурентов. Она уверена, что для студентов последних курсов такая стажировка становится прекрасным стартом для будущей карьеры.