Студентов казанских вузов приглашают пройти стажировку в мэрии города
В столице Татарстана начался процесс отбора кандидатов для прохождения стажировки в администрации города. Об этом сообщила глава управления кадровой политики Ирина Бочкова. В этом году открывается уже третья возможность присоединиться к стажировке.
На этот раз в программу стажировки будут приняты 30 участников. Однако уже поступило более 70 заявок. Среди претендентов, студенты 17 образовательных учреждений, включая университеты и колледжи. Лидером по количеству заявок оказался Казанский федеральный университет.
Бочкова отметила, в прошлом году приходилось бороться за место в стажировке каждому из четырех конкурентов. Она уверена, что для студентов последних курсов такая стажировка становится прекрасным стартом для будущей карьеры.