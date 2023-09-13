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· Полина Модестова

Строится новое здание: в Казани могут открыть визовый центр КНР

В Казани появится визовый центр КНР для удобства граждан России и Китая
Строится новое здание: в Казани могут открыть визовый центр КНР

pixabay

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В Казани в скором времени может открыться визовый центр КНР, заявил генконсул Китая в Казани Сян Бо сегодня в ходе пресс-конференции.

Он заявил, что пока еще генеральное консульство не выдает визы, что неудобно для граждан России, а также для граждан Китая, которые находятся на территории РФ. В связи с этим было принято решение постараться сделать визовый центр КНР.

С его слов, на данном этапе ведется строительство нового здания для консульского центра, который расположится возле генконсульства. Проект реализуется при поддержке властей Татарстана.

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