Строителям объездной трассы М-7 предложили оплатить ремонт дороги

Строителям объездной трассы М-7 предложили оплатить ремонт дороги. С таким предложением выступил глава муниципального предприятия "ПАД" Марат Анисимов. Он отметил, что дорожное покрытие на улице Магистральной ремонтируется за счет МУП и городских властей.

Но большегрузы, снующие туда-суда, все сводят на нет и диктуют новые реалии - теперь Магистральную надо ремонтировать чаще. Сейчас состояние улицы слабо напоминает городскую, она стала хуже деревенских дорожных покрытий. А потому Анисимов предложил отличный вариант - поделить оплату за работы пополам: