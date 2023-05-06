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Строителям трассы М-7 предложили оплатить ремонт дороги

Строителям объездной трассы М-7 предложили оплатить ремонт дороги
Строителям трассы М-7 предложили оплатить ремонт дороги

Фото: открытые источники

Строителям объездной трассы М-7 предложили оплатить ремонт дороги. С таким предложением выступил глава муниципального предприятия "ПАД" Марат Анисимов. Он отметил, что дорожное покрытие на улице Магистральной ремонтируется за счет МУП и городских властей.

Но большегрузы, снующие туда-суда, все сводят на нет и диктуют новые реалии - теперь Магистральную надо ремонтировать чаще. Сейчас состояние улицы слабо напоминает городскую, она стала хуже деревенских дорожных покрытий. А потому Анисимов предложил отличный вариант - поделить оплату за работы пополам:

"Мы делаем ремонт, но вы по этим улицам возите материалы. Мы предлагали сделать оплату 50/50", —отметил Марат Анисимов.

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