Камила Валиева впервые рассказала, что другие спортсмены на ОИ странно на нее смотрели во время допингового скандала

Известная фигуристка из Казани Камила Валиева впервые нашла в себе силы рассказать, как другие спортсмены отнеслись к ней во время допингового скандала на Олимпийских играх.

Поначалу Камилу сильно беспокоили косые взгляды других фигуристов. Они "странно смотрели" и шептались за спиной. Были моменты, когда Валиевой не хотелось выходить на тренировку, потому что спортзал сразу замолкал и настораживался.

Добивали и журналисты, которые все время норовили подкараулить такие ракурсы, чтобы снять Камилу "в упавшем духе". Успокоиться помогла поддержка близких и всего родного города - Казани.

Напомним, что ОИ-2022 Камила завоевала золото в командном зачете, но вся команда не получила наград из-за допингового расследования. В анализах фигуристки нашли следы запрещенного препарата триметазидина.