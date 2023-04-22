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"Странно смотрели и шептались за спиной": казанская "звездочка" Камила Валиева впервые честно рассказала, как другие спортсмены реагировали на ОИ на ее допинговый скандал

Камила Валиева впервые рассказала, что другие спортсмены на ОИ странно на нее смотрели во время допингового скандала
"Странно смотрели и шептались за спиной": казанская "звездочка" Камила Валиева впервые честно рассказала, как другие спортсмены реагировали на ОИ на ее допинговый скандал

Фото: открытые источники

Известная фигуристка из Казани Камила Валиева впервые нашла в себе силы рассказать, как другие спортсмены отнеслись к ней во время допингового скандала на Олимпийских играх.

Поначалу Камилу сильно беспокоили косые взгляды других фигуристов. Они "странно смотрели" и шептались за спиной. Были моменты, когда Валиевой не хотелось выходить на тренировку, потому что спортзал сразу замолкал и настораживался.

Добивали и журналисты, которые все время норовили подкараулить такие ракурсы, чтобы снять Камилу "в упавшем духе". Успокоиться помогла поддержка близких и всего родного города - Казани.

Напомним, что ОИ-2022 Камила завоевала золото в командном зачете, но вся команда не получила наград из-за допингового расследования. В анализах фигуристки нашли следы запрещенного препарата триметазидина.

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