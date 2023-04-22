Камила Валиева впервые рассказала, что другие спортсмены на ОИ странно на нее смотрели во время допингового скандала

"Странно смотрели и шептались за спиной": казанская "звездочка" Камила Валиева впервые честно рассказала, как другие спортсмены реагировали на ОИ на ее допинговый скандал
Фото: открытые источники
Известная фигуристка из Казани Камила Валиева впервые нашла в себе силы рассказать, как другие спортсмены отнеслись к ней во время допингового скандала на Олимпийских играх.
Поначалу Камилу сильно беспокоили косые взгляды других фигуристов. Они "странно смотрели" и шептались за спиной. Были моменты, когда Валиевой не хотелось выходить на тренировку, потому что спортзал сразу замолкал и настораживался.
Добивали и журналисты, которые все время норовили подкараулить такие ракурсы, чтобы снять Камилу "в упавшем духе". Успокоиться помогла поддержка близких и всего родного города - Казани.
Напомним, что ОИ-2022 Камила завоевала золото в командном зачете, но вся команда не получила наград из-за допингового расследования. В анализах фигуристки нашли следы запрещенного препарата триметазидина.