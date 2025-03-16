Стоматологи Татарстана дали советы родителям, как защитить детей от кариеса

Детские стоматологи Татарстана обеспокоены ростом числа малышей с проблемами зубов. Врачи отмечают, что найти ребенка 3–7 лет без кариеса стало почти невозможно. Ученые Казанского медуниверситета решили бороться с этой проблемой через обучение родителей. В одном из детсадов Казани запустили онлайн-платформу, где в игровой форме рассказывают, как правильно ухаживать за зубами и развенчивают популярные мифы.

Первые участники проекта

Программа «Зубки маленьких пациентов» стартовала в пяти детсадах Казани и охватит около 600 семей. На первую встречу с разработчиками пришли родители, которые уже сталкивались с проблемами зубов у детей.

– Моей дочери пришлось лечить восемь зубов уже в два с половиной года! – рассказала Альбина Зайцева, мама двух девочек.

Другая участница, Гульнур Хайрутдинова, призналась, что ее дети неохотно чистят зубы, из-за чего позже появляются серьезные проблемы.

Почему нельзя игнорировать кариес молочных зубов

Руководитель проекта, доцент КГМУ Алёна Абдрашитова объясняет, что забота о временных зубах влияет на здоровье постоянных.

– Уже во втором триместре беременности у ребенка формируются все зубы. Если молочные поражены инфекцией, это скажется на минерализации эмали постоянных, – поясняет врач.

Она напоминает, что временные зубы важны не только для жевания, но и для правильного формирования челюсти. Их ранняя потеря может привести к ортодонтическим проблемам. Поэтому стоматолога нужно посещать раз в три месяца.

Недостаток фтора и выбор зубной пасты

В Татарстане содержание фтора в питьевой воде ниже нормы, что отрицательно влияет на зубы.

– Фтор в зубной пасте – не яд, как думают некоторые! Он необходим для укрепления эмали. Также важен кальций, но пока нет паст, сочетающих оба элемента, поэтому их рекомендуют чередовать, – объясняет Абдрашитова.

Кроме того, стоматологи советуют менять зубную щетку каждые 2–3 месяца, выбирать мягкие нейлоновые щетинки и следить за техникой чистки.

Виноваты ли конфеты?

Один из мифов – что кариес появляется из-за сладкого.

– Вреден не сам сахар, а длительный контакт зубов с углеводами. Если после конфеты не почистить зубы, риск развития кариеса возрастает. А если почистить – даже после килограмма сладостей ничего страшного не случится, – поясняет врач.

Разработчики онлайн-курса не только обучают родителей, но и вовлекают детей. Для малышей создан мультфильм, где забавный енот показывает, как правильно чистить зубы. За регулярный уход маленькие участники получают награды.

Через месяц организаторы проекта снова встретятся с родителями, а в будущем планируют расширить обучение на женские консультации и медицинские учреждения.