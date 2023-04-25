В Казани девушка чуть не сварилась в яме с кипятком из-за коммунального ЧП

В Казани девушка чуть не свалилась в яму с кипятком. Пролом в земле и столю кипятка высоторой в полтора метра образовались после того, как рванули трубы в Московском районе столицы Татарстана.

Как пишет "360", сама чудом выжившая сообщает, что шла на работу по Волгоградской. В какой-то момент прямо рядом с ней провалился асфальт и хлынул кипяток.

"К счастью, со мной ничего не произошло. Если бы сделала еще шаг, то сварилась бы", — отметила она.

Прохожие оттащили девушку и вызвали экстренные службы. Предполагается, что горячая вода из прорвавшейся трубы размыла грунт.