В Казани девушка чуть не сварилась в яме с кипятком из-за коммунального ЧП

Столб кипятка высотой полтора метра: девушка в Казани чуть не сварилась в яме с кипятком из-за коммунального ЧП
Фото: Вести Татарстан
В Казани девушка чуть не свалилась в яму с кипятком. Пролом в земле и столю кипятка высоторой в полтора метра образовались после того, как рванули трубы в Московском районе столицы Татарстана.
Как пишет "360", сама чудом выжившая сообщает, что шла на работу по Волгоградской. В какой-то момент прямо рядом с ней провалился асфальт и хлынул кипяток.
"К счастью, со мной ничего не произошло. Если бы сделала еще шаг, то сварилась бы", — отметила она.
Прохожие оттащили девушку и вызвали экстренные службы. Предполагается, что горячая вода из прорвавшейся трубы размыла грунт.