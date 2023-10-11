Стоит задача создать пространство для работы и проведения досуга: в лофт-квартал на Кабане вложат 5 миллиардов

В Казани Хайруллины вложат 5 миллиардов рублей в лофт-квартал на Кабане

Банный комплекс, офисные помещения, бутик-отель, общественные пространства под галереи, кофейни и рестораны появтся в комплексе зданий бывшего пивоваренного завода Петцольда на Габдуллы Тукая, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на информацию от собственника объекта культурного наследия Булата Хайруллина. Он отметил, что инвестиция в проект составит около пяти миллиардов рублей.

Как рассказал Хайруллин, сейчас стоит задача создать пространство для работы и проведения досуга современной интеллигенции Казани и ее гостей. Сложно же работы, с его слов, в том, что все здания являются объектами культурного наследия, в связи с чем важно сохранить каждый элемент истории, но и приспособить все к современным условиям эксплуатации, а также создать комфортные условия для посетителей комплекса.

Известно, что запуск проектов здесь будет поэтапным: начиная с конца 2024 года и до 2027 года.