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Стоимость канатной дороги в Казани выросла до 6 миллиардов рублей

Проект строительства канатной дороги в Казани п...

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Проект строительства канатной дороги в Казани подорожал в четыре раза — с 1,5 до 6 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Планируемая линия «Аэромоста» соединит парк Горького и стадион «Ак Барс Арена». Однако проект пока не прошёл экспертизу и не получил разрешение на строительство. Глава АИР РТ Талия Минуллина подтвердила обновлённую стоимость, но детали пока не раскрываются.

По данным «Бизнес Online», на рост бюджета повлияли логистические сложности и повышение курса валют. В агентстве отметили, что готовы раскрыть больше информации после завершения всех согласований.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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