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· Полина Модестова

Стояли в очереди 1,5 часа: в Казани выдача 10-летних загранпаспортов вызвала ажиотаж

В Казани в июне 2023 года образовались огромные очереди на выдачу загранпаспорта
Стояли в очереди 1,5 часа: в Казани выдача 10-летних загранпаспортов вызвала ажиотаж

pixabay

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В паспортном столе Казани наблюдаются огромные очереди, которые связаны с возобновление выдачи загранпаспорта на десять лет. В социальных сетях очевидцы публикуют видео с места событий.

Как рассказали свидетелей огромных очередей, ждать приходилось по полтора часа. В пресс-службе УМВД РФ по Казани местных жителей попросили воздержаться от оформления паспортов в летний период, если в этой нет острой необходимости.

Ранее в Казани была приостановлена выдача загранпаспортов нового образца, которые рассчитаны на десять лет. Связано это было с проблемой на московской фабрике печати.

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