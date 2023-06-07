Стояли в очереди 1,5 часа: в Казани выдача 10-летних загранпаспортов вызвала ажиотаж

В Казани в июне 2023 года образовались огромные очереди на выдачу загранпаспорта

В паспортном столе Казани наблюдаются огромные очереди, которые связаны с возобновление выдачи загранпаспорта на десять лет. В социальных сетях очевидцы публикуют видео с места событий.

Как рассказали свидетелей огромных очередей, ждать приходилось по полтора часа. В пресс-службе УМВД РФ по Казани местных жителей попросили воздержаться от оформления паспортов в летний период, если в этой нет острой необходимости.

Ранее в Казани была приостановлена выдача загранпаспортов нового образца, которые рассчитаны на десять лет. Связано это было с проблемой на московской фабрике печати.